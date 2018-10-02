В Казани 15-летнюю школьницу сбили на "зебре"

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-02T12:40:47+03:00

Пострадавшую с тяжелыми травмами отправили в больницу

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 1 октября в 11.40 в Московском районе столицы Татарстана. На проспекте Ибрагимова напротив дома №61 иномарка "Шкода Рапид", которой управлял 64-летний пенсионер, сбила 15-летнюю девочку.

Школьница переходила дорогу по "зебре", но водитель автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения и не пропустил пешехода.

- В результате ДТП пострадавшая школьница с тяжелами травмами и переломами госпитализирована в больницу, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.

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