2018-10-02T12:04:44+03:00
Происшествия

В Марий Эл пропавшую в тайге пенсионерку ищут при помощи дронов

Женщина ушла из спецдома для престарелых
Лика ИСАЕВА
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Пенсионерку разыскивают при помощи дроновПенсионерку разыскивают при помощи дроновФото: Марийская служба аварийно-спасательных и экологических работ
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С 28 сентября в Марий Эл разыскивают 78-летнюю пенсионерку. Женщина жила в "Изи-Шургинском Специальном Доме для Одиноких Престарелых" в Моркинского районе. Она пошла собирать грибы и с тех пор ее никто не видел. Пенсионерку пытались найти своими силами, но это было результатно.

- На поисковые работы выехала оперативная группа Центрального аварийно-спасательного отряда. Но женщина пока не найдена, - сообщили в пресс-службе Марийской аварийно-спасательной слыжбы.

Поиски ведутся на ежедневной основе до наступления темноты. Но розыск пенсионерки выходят жители деревни Изи-Шурга, работники местной администрации - всего их 40 человек. Еще 11 студентов-добровольцев приезжают из МарГУ.

11 спасателей из Марийской аварийно-спасательной службы для охвата большей территории используют дрон - квадрокоптер.

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