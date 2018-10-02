В Чебоксарах 3 ноября пенсионеры смогут бесплатно покататься на колесе обозрения

СЕГОДНЯ 13:09 2018-10-02T13:09:38+03:00

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У пенсионеров появилась возможность бесплатно покататься на колесе обозрения на заливе в Чебоксарах. Акцию, приуроченную к прошедшему Дню пожилых людей, устроят 3 ноября с 10.00 до 22.00. Для прохода на аттракцион достаточно будет предъявить пенсионное удостоверение.

Судя по комментариям в социальных сетях, горожане остались довольны подобной идеей.

- С новыми законами и реформами пенсионеры плавно перейдут в Красную книгу как очень редкий вид. Давайте заботиться об оставшихся, респект тем, кто согласился хотя бы покатать их на чертовом колесе. Возможно, это именно то, чего им сейчас не хватает, - пишет на одном из интернет-порталов города пользователей alex76i.

- Ну хоть так. Здорово и весело, по-моему, - добавляет Мария Пурич.

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