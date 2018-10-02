Новую комедию казанцам представит Алексей Гуськов

СЕГОДНЯ 13:52 2018-10-02T13:53:15+03:00

Кадр из фильма Фото: кадр из фильма

После просмотра фильма можно будет встретиться с актером

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На российские экраны 9 октября выходит новая комедия Александра Христофорова "Вечная жизнь". Исполнителем главной роли и однеим из продюсеров выступил Алексей Гуськов.

Когда-то популярный актер, а сейчас просто исполнитель роли римского легионера в курортном парке аттракционов, Александр Христофоров живет одним днем. Единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды Судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться. Комедия, которая продлевает жизнь!

Презетовать фильм в Казань приедет сам Алексей Гуськов. После просмотра картины он встретится со зрителями.

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