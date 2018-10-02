2018-10-02T13:53:15+03:00
Звезды

Новую комедию казанцам представит Алексей Гуськов

После просмотра фильма можно будет встретиться с актером
Лика ИСАЕВА
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Кадр из фильмаКадр из фильмаФото: кадр из фильма
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На российские экраны 9 октября выходит новая комедия Александра Христофорова "Вечная жизнь". Исполнителем главной роли и однеим из продюсеров выступил Алексей Гуськов.

Когда-то популярный актер, а сейчас просто исполнитель роли римского легионера в курортном парке аттракционов, Александр Христофоров живет одним днем. Единственный сын отказывается встречаться, бывшая жена считает опасным для общества, с работы его увольняют. Но однажды Судьба делает ему подарок в виде любимой женщины и шанса измениться. Комедия, которая продлевает жизнь!

Презетовать фильм в Казань приедет сам Алексей Гуськов. После просмотра картины он встретится со зрителями.

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