Улицу Шаляпина в Казани перекрыли до конца декабря

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-02T11:49:49+03:00

Завершить работы планируется за сутки до Нового года

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Казанским автомобилистам стоит быть внимательнее. В городе вновь запланировано перекрытие дорог. Так, сразу на три месяца ограничено движение по проезжей части улицы Шаляпина на участке от улицы 1-я Бугульминская до улицы Павлюхина. Соответствующее распоряжение подписано в Исполкоме города.

На участке ведутся работы по капитальному ремонту водопровода. При этом, все работы планируется завершить в текущем году. Отмечается, что движение по данному участку должны возобновить до 30 декабря.

Напомним, что ранее стало известно, что в Казани ограничат движение по улице Кремлевской. Правда только на шесть дней. Это связано со съемками фильма "Зклейха открывает глаза".

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