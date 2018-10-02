2018-10-02T11:40:20+03:00
Общество

Синоптики рассказали, что суровой зимы в Татарстане не будет

Средняя температура не упадет ниже 13,6 градуса мороза
Алина ГАБДУЛИНА
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Аналитики называют подобные прогнозы почти нормальными для отопительного сезона, но они всё же немного выше привычныхАналитики называют подобные прогнозы почти нормальными для отопительного сезона, но они всё же немного выше привычныхФото: Олег УКЛАДОВ
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Гирдрометецентр Татарстана опубликовал вероятный прогноз погоды на отопительный сезон 2018-2019 года. Учреждение предоставило среднюю температуру каждого месяца, начиная с октября и заканчивая мартом.

Так, в этом месяце температура татарстанцев ждет выше нормы - в среднем 3,1 градус тепла. В ноябре значительно похолодает, и градусники перейдут на отметки со знаком "минус" - 3,7 градуса мороза.

Начало зимы ожидается теплым - минус 9,6 градуса, а январь заставит одеться теплее - минус 13,6. В феврале температура измениться не сильно и составит 12,3 градуса ниже нуля.

В начале весны резкого потепления ждать не стоит, синоптики обещают всего 5,7 градусов со знаком минус.

Аналитики называют подобные прогнозы почти нормальными для отопительного сезона, но они всё же немного выше привычных.

Известно, что оправдываемость прогнозов температурного режима, выпущенных гидрометеоцентром России, за последние 18 лет колебалась от 58 до 81%.

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