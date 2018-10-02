Экс-полицейский в Татарстане получил шесть лет лишения свободы за гранату, привязанную к двери должницы
ЧП произошло в Набережных Челнах 22 февраля. Там на двери одной из квартир многоэтажного дома поздно вечером обнаружили гранату. Опасный снаряд кто-то прикрутил к дверной ручке.
На место приехали саперы, полицейские, врачи и пожарные. Жителей подъезда эвакуировали, а женщину и ее несовершеннолетнего ребенка пришлось эвакуировать при помощи пожарной лестницы из окна квартииры.
Злоумышленника нашли быстро. Им оказался экс-полицейский. 29-летний мужчина решил припугнуть должницу за то, что она не возвращала 200 тысяч рублей.
По решению суда ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима.
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