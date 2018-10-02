Экс-полицейский в Татарстане получил шесть лет лишения свободы за гранату, привязанную к двери должницы

СЕГОДНЯ 12:22 2018-10-02T12:22:50+03:00

Женщину и ее дочь выводили по пожарной лестнице Фото: Из материалов пресс-службы

Женщину с ребенком пришлось эвакуировать по пожарной лестнице

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ЧП произошло в Набережных Челнах 22 февраля. Там на двери одной из квартир многоэтажного дома поздно вечером обнаружили гранату. Опасный снаряд кто-то прикрутил к дверной ручке.

На место приехали саперы, полицейские, врачи и пожарные. Жителей подъезда эвакуировали, а женщину и ее несовершеннолетнего ребенка пришлось эвакуировать при помощи пожарной лестницы из окна квартииры.

Злоумышленника нашли быстро. Им оказался экс-полицейский. 29-летний мужчина решил припугнуть должницу за то, что она не возвращала 200 тысяч рублей.

По решению суда ближайшие шесть лет он проведет в колонии строгого режима.

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