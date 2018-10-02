"КамГЭСэнергострою" предъявили иск более чем на 20 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 11:20 2018-10-02T11:20:45+03:00

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В Арбитражный суд Татарстана поступил иск в отношении набережночелнинского "КамГЭСэнергостроя". Его подала компания "МеделеевскДом Строй", которая обвиняет строительный холдинг в неосновательном обогащении и пользовании чужим имуществом. В общей сложности, сумма требований составляет 20,8 миллиона рублей. Подробности дела пока неизвестны.

Это далеко не первый иск по отношению к "КамГЭСэнергострою". Так, в августе 2017 года татарстанец Александр Кокурин просил признать строительную компанию банкротом из-за долга в 11,4 миллиона рублей. Незадолго до этого о подобном просили петербуржцы "ЕвроДизайнСтрой". В обоих случаях компания возращала долг.

Согласно картотеке Арбитражного суда, слушание нового дела назначено на 3 ноября текущего года.

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