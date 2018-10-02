В Набережных Челнах запретили угощения в день рождения в детских садах

СЕГОДНЯ 10:59 2018-10-02T10:59:33+03:00

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26 сентября в КМДЦ поступила четырехлетняя девочка. Ей поставили диагноз отравление, и родители рассказали врачам, что в детском садике, куда ходит девочка, отмечали день рождение одного из воспитанников. Мама принесла сладости и угостила всех детей в группе. Пожаловалась на самочувствие только одна из воспитаников. Ее поместили в больницу под контроль медиков.

В связи с произошедшим в детсады из Набережночелнинского управления образования отправили письмо с таким содержанием:

«Уважаемые руководители! В связи с информацией, размещенной в средствах массовой информации об отравлении детей в детском саду, необходимо взять на особый контроль организацию питания, а также проведение дней рождений воспитанников. Исключить вручение детям съедобных подарков (конфеты, печенье и пр.)». Письмо подписано первым заместителем начальника управления образования и по делам молодежи Наркизом Кашаповым. Письмо оказалось в распоряжении редакции chelny-biz.ru.