Ради съемок фильма "Зулейха открывает глаза" в Казани перекроют улицу Кремлевская

СЕГОДНЯ 10:22 2018-10-02T10:22:53+03:00

Ограничение будет действовать с 5 по 10 октября

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Съемки многосерийного фильма "Зулейха открывает глаза" внесут коррективы в "дорожную жизнь" Казани. Съемки ряда сцен киноленты будут проходить на улице Кремлевской. В связи с этим, движение всех видов транспорта на данном участке будет временно преостановлено.

Ограничение будет действовать с 7.00 5 октября до 18.00 10 октября на участке от улицы Университетская до улицы Астрономическая. Движение будет закрыто в обоих направлениях.

Напомним, съемки картины "Зулейха открывает глаза" по одноименной книге Гузель Яхиной стартовали в сентябре в Лаишевском районе Татарстана. Главную роль в фильме исполняет актриса театра и кино Чулпан Хаматова. В Казани съемки также запланированы в Казанском Кремле, на улице Карла Маркса (около КНИТУ-КХТИ). Интерьеры дома-музея академиков Арбузовых выбраны для съемок кабинета, в котором проводил приемы и встречи, профессор Лейб. Сцену, где Зулейха у ручья встречается с медведем, кинокомпания хочет провести на Голубых озерах.

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