Студентка из Чувашии стала "Мисс Студенчество России-2018"

СЕГОДНЯ 10:40 2018-10-02T10:40:16+03:00

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Конкурс "Мисс и мистер Студенчество России-2018" проходил в Севастополе с 24 по 29 сентября. За звание лучших из лучших прехали побороться 39 девушек и 23 молодых человека из 40 субъектов страны. Чувашию представляли Полина Яковлева и Александр Изоркин. Оба - студенты юрфака ЧГУ.

По итогом состязаний, где студентам пришлось проявить себя в спорте, знаниях и профподготовки, Полина стала обладательницей короны и завоевала титул «Мисс Студенчество России – 2018», а Александр стал победителем в номинации «Мистер интеллект».

В 2019 году конкурс будут проводить в Чебоксарах - по традиции его принимают в том городе, где учится победительница предыдущего года.

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