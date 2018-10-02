2018-10-02T10:10:56+03:00
Общество

Три района Казани 3 октября останутся без света

Электричества не будет как в многоквартирных домах, так и на территории частного сектора
Владимир КРУПСКИЙ
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Свет отключат из-за плановых ремонтных работ.Свет отключат из-за плановых ремонтных работ.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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3 октября в Казани вновь запланироано отключение электроэнергии. На этот раз неудобства возникнут у жителей трех районов столицы татарстана.

Так, с 8.00 до 13.00 света не будет в Вахитовском районе в жилых домах по улицам Груздева, 4, Чехова, 6г, 8/2, с 8.00 до 11.00 - по улицам Дзержинского, 27, Театральная, 1/29, 5, 13.

С 9.00 до 17.00 света не будет в домах по улицам Дачная, 67-81, Киевская, 12, 13, 16, 27, 29, Мичурина, 21-58, Щорса, 31-48; с 13.00 до 16.00 – по улице Федосеевская, 54, 56, 58; с 14.00 до 18.00 – в домах по улицам Бутлерова, 31, Маяковского, 17, 19, 23а, Некрасова, 38.

С 9.00 до 12.00 запланировано отключение электричества в Приволжском районе в частном секторе поселка Отары по улицам 10 лет Октября, Дачная, Молодежная, Поперечно-Молодежная Приозерная.

С 9.00 до 17.00 свет отключат в частном секторе поселка Мирный по улицам 1-я Земляничная,2-я Земляничная, 5-я Давликеевская, 6-я Давликеевская, 11-я Давликеевская, Рощинская.

С 9.00 до 17.00 света не будет в Советском районе в частном секторе поселка Вознесенское по улицам Вишневая, Грачиная, Дуслар, Жаворонковая, Камская, Карлыгач, Нардуган, Радужная, пер.Старательный, Тузганак, Туманная, Чебоксинская, Черемуховая, Шмелиная.

С 9.00 до 18.00 без света останутся жители поселка Чебакса по улицам Беркутова, с 35 по 39, с 40 по 54 и Совхозная, с 1 по 25, с 16 по 38.

Отключения связаны с плановым ремонтом ЛЭП и электротехнического оборудования трансформаторных подстанций.

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