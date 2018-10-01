2018-10-01T18:01:08+03:00
Общество

В Татарстане будут сохранять рабочие места за призывниками

Соответствующую задачу поставил ghtpbltyn республики Рустам Минниханов
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
В настоящее время в республике к категории трудоустроенных до призыва относятся более 1,4 тысячи человекВ настоящее время в республике к категории трудоустроенных до призыва относятся более 1,4 тысячи человекФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Теперь, отслужив в армии, молодые люди из Татарстана смогут вернуться на должность, которую покинули перед началом службы. Задачу сохранения рабочих мест за призывниками на заводах и предприятиях, а также в организациях поставил президент республики Рустам Минниханов.

Во время пресс-конференции, посвященной осеннему призыву 2018 года, военный комиссар Татарстана Сергей Погодин отметил, что в настоящее время в республике к категории трудоустроенных до призыва относятся более 1,4 тысячи человек. Из них 107 сотрудники федеральной муниципальной службы, а 1 320 были трудоустроены в бизнесе.

Ранее стало известно, что у татарстанских призывников появится возможносить получить "военную ипотеку".

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Доходная часть бюджета Казани 2018 выросла до 23,83 миллиарда рублей
В Набережных Челнах очередные 550 семей могут рассчитывать на соципотечное жилье
В Татарстане появилась социальная мультипликационная студия
Жителя Марий Эл будут судить за поджог своей возлюбленной
Путин поздравил жительницу Татарстана со 105 днем рождения
38-летний житель Набережных Челнов попал под поезд и смог выжить
В Казани на маршруты №18, 22, 25, 30, 31, 45, 56, 77, 90 и 91 вышли автобусы на метане
Здание, в котором разместится городской суд Альметьевска, отремонтируют за 47,4 миллиона рублей
В Чувашии пенсионера, раскроившего своему сыну череп колуном, приговорили к психушке
В Нижнекамске организуют ярмарку вакансий для будущих пенсионеров
В Чебоксарах водитель избил пешехода, которого едва не задавил на «зебре»
В Казани закончили ремонтировать улицу Тимирязева
В Набережных Челнах свел счеты с жизнью участковый
Казанских школьников будут кормить фастфудом
В Татарстане отменили шесть электричек
В Казани стартовал Всемирный цифровой саммит IoT World Summit 2018
В Чувашии водителя, который намеренно сбил школьницу, отправили под стражу
Татарстанским призывникам обещают "военную ипотеку"
Отопительный сезон 2018-2019 в Казани: батареи работают в 76% соцобъектов
В мэрии Казани о официально представили новых советника и гендиректора
В Чувашии выделят 1,5 миллиона рублей на ремонт памятника Ленину
После прошлогоднего провала власти Казани не будут жалеть денег на оформление города к Новому году
В Татарстане из горящего дома пожарные спасли человека
За год в Казани появилось 30 новых хостелов
В Чувашии в овраг упал трактор, погиб тракторист
В Марий Эл спасатели нашли пропавшего рыбака
В Новочебоксарске лихач на "зебре" сбил трех девушек, одна погибла
Казань готовит подарки для трехмилионного туриста