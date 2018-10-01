В Татарстане будут сохранять рабочие места за призывниками

СЕГОДНЯ 18:01 2018-10-01T18:01:08+03:00

В настоящее время в республике к категории трудоустроенных до призыва относятся более 1,4 тысячи человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Теперь, отслужив в армии, молодые люди из Татарстана смогут вернуться на должность, которую покинули перед началом службы. Задачу сохранения рабочих мест за призывниками на заводах и предприятиях, а также в организациях поставил президент республики Рустам Минниханов.

Во время пресс-конференции, посвященной осеннему призыву 2018 года, военный комиссар Татарстана Сергей Погодин отметил, что в настоящее время в республике к категории трудоустроенных до призыва относятся более 1,4 тысячи человек. Из них 107 сотрудники федеральной муниципальной службы, а 1 320 были трудоустроены в бизнесе.

Ранее стало известно, что у татарстанских призывников появится возможносить получить "военную ипотеку".

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