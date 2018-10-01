2018-10-01T19:28:19+03:00
Экономика

На корм для служебных собак Татарстана потратят 26,2 миллиона рублей

Деньги на питание животных выделили из федерального бюджета
Алина ГАБДУЛИНА
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Корм в Татарстан будут завозить двумя партиями.Корм в Татарстан будут завозить двумя партиями.
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На полнорационный сухой корм для служебных собак Татарстана потратят 26,2 миллиона рублей. Такую сумму уже выделили из федерального бюджета. Информация появилась на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, поставка будет заключаться со дня заключения договора до 1 декабря 2019 года.

Первой партией в республику будет доставлено 7,8 тысяч килограммов обычного и 57,5 килограммов беззернового корма для взрослых собак с чувствительным пищеварением, а также 12,6 тысяч килограммов - для собак всех пород.

Второй партией прибудут 8,3 тысяч килограммов высококалорийного корма для всех собак, 6 тысяч килограммов корма для щенят, беременных и кормящих животных, более тысячи килограммов сублимированного корма и питание для собак крупных пород различного возраста.

Помимо этого деньги потратят на закупку 240 килограммов диетического рациона для поддержания функции печени, а также 600 килограммов специального рациона при острых кишечных расстройствах и нарушении переваривания пищи.

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