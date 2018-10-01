В Набережных Челнах очередные 550 семей могут рассчитывать на соципотечное жилье

СЕГОДНЯ 17:50 2018-10-01T17:50:56+03:00

Их перевели из предварительного списка в сводный Реестр

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Сейчас в Набережных Челнах возводится крупный жилой микрорайон №63. В этих домах смогут поселиться 3 500 соципотечников. Так, согласно плану по мере готовности участков к строительству из предварительного списка в сводный Реестр дополнительно были переведены 550 семей.

Теперь им нужно не позднее 18 декабря этого года заключить договоры социальной ипотеки и начинать копить деньги на первоначальный взнос.

В 2018 году сумма обязательного ежемесячного минимального платежа составляет 4 034,47 руб.

- С начала 2018 года Госжилфонд при президенте Татарстана перевел из предварительного списка в сводный Реестр более 1 300 соципотечников, - сообщают в пресс-службе ГЖФ.