В Казани на маршруты №18, 22, 25, 30, 31, 45, 56, 77, 90 и 91 вышли автобусы на метане
1 октября на дороги Казани вышли 30 автобусов, не нуждающиеся в бензине. Они ездят исключительно на метане. Автобусы начали возить горожан по маршрутам №18, 22, 25, 30, 31, 45, 56, 77, 90 и 91.
Известно, что это транспорт двух марок: "НефАЗ-5299-40-57" и "Lotos-206". Один "НефАЗ" с объемом газа 984 литра обошелся городу в 5,5 миллиона рублей. А "Lotos" с объемом газа чуть меньше - 615 литров - в 4,5 миллиона рублей за штуку.
Сообщается, что эти представители общественного транспорта меньше обычных вредят экологии, имеют дополнительные отопительные приборы и усовершенствованную кабину водителя.
Кроме того, в этих автобусах предусмотрены откидные аппарели для пассажиров с ограниченными возможностями, камеры видеонаблюдения, а у средней двери - кнопка связи с водителем.
Срок службы новых автобусов - 10 лет.
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