В Казани на маршруты №18, 22, 25, 30, 31, 45, 56, 77, 90 и 91 вышли автобусы на метане

СЕГОДНЯ 16:35 2018-10-01T16:35:09+03:00

Они будут наносить меньше вреда экологии и имеют усовершенствованную кабину водителя

Изменить размер текста: A A

1 октября на дороги Казани вышли 30 автобусов, не нуждающиеся в бензине. Они ездят исключительно на метане. Автобусы начали возить горожан по маршрутам №18, 22, 25, 30, 31, 45, 56, 77, 90 и 91.

Известно, что это транспорт двух марок: "НефАЗ-5299-40-57" и "Lotos-206". Один "НефАЗ" с объемом газа 984 литра обошелся городу в 5,5 миллиона рублей. А "Lotos" с объемом газа чуть меньше - 615 литров - в 4,5 миллиона рублей за штуку.

Сообщается, что эти представители общественного транспорта меньше обычных вредят экологии, имеют дополнительные отопительные приборы и усовершенствованную кабину водителя.

Кроме того, в этих автобусах предусмотрены откидные аппарели для пассажиров с ограниченными возможностями, камеры видеонаблюдения, а у средней двери - кнопка связи с водителем.

Срок службы новых автобусов - 10 лет.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»