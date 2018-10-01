2018-10-01T19:45:27+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах лже-полицейский разбил горожанину телефон за 60 тысяч рублей

Мужчина снимал на него, как в соседскую дверь ломились неизвестный, один из которых предъявил удостоверение сотрудника внутренних дел
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Remonttelefon.ruФото: Remonttelefon.ru
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29 сентября в 58 комплексе Набережных Челнов 44-летний мужчина вышел на площадку в своем подъезде, чтобы поинтересоваться - кто так громко стучит в соседскую дверь.

Он увидел двоих мужчин в гражданской одежде. Один из них представился сотрудником полиции и предъявил удостоверение сотрудника внутренних дел.

Житель дома начал снимать все происходящее на лестничной клетке на камеру своего мобильного телефона. На что, представившийся полицейским, выхватил из рук мужчины телефон и швырнул его в дальний угол подъезда.

Лишь спустя несколько часов горожанин с разбитым смартфоном обратился в полицию с жалобами на правоохранителя, который явно превысил полномочия. Также представил запись с камеры наружного видеонаблюдения. После ее проверки оказалось, что телефон, стоимость которого превышает 60 тысяч рублей, разбил человек, который не является сотрудником полиции.

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