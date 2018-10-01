2018-10-01T18:51:04+03:00
Происшествия

В Казани во время погони лихач протаранил автомобиль ГИБДД

После этого водитель бросил свою машину с другом и сбежал
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: penzavzglyad.ruФото: penzavzglyad.ru
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Ночью 30 сентября в столице Татарстана патрульный экипаж ГИБДД начал преследовать «девятку», водитель которой отказался выполнять требования полицейских остановиться.

Уходя от погони, лихач развил скорость более 100 км/ч и решил скрыться во дворах на улице Баруди. Но спустя несколько минут уперся в тупик. Его тут же заблокировал автомобиль ГИБДД.

Вроде оставалось только сдаться, лихач резко дал задний ход и протаранил патрульную машину. Данный маневр помог водителю скрыться. Погоня продолжилась.

Вскоре сотрудники ДПС обнаружил тот самый «ВАЗ-2109» стоящим около одной из многоэтажек. Лихач сбежал, оставив в салоне пьяного приятеля.

Поиски водителя, протаранившего полицейское авто, продолжаются. Ему предстоит ответить не только за неповиновение органам власти, но и предстоит оплатить ремонт испорченного автомобиля ДПС.

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