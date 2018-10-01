Здание, в котором разместится городской суд Альметьевска, отремонтируют за 47,4 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 16:04 2018-10-01T16:04:41+03:00

Строение располагается в микрорайоне Мирный по адресу Салиха Сайдашева, 4

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Стало известно, что городской суд Альметьевска переедет. Его новым адресом станет улица Салиха Сайдашева, 3 в микрорайоне Мирный.

Ремонт здания обойдется в 47,4 миллиона рублей. Именно такую сумму выделили из федерального бюджета. Информация для желающих поучаствовать в тендере появилась на сайте госзакупок.

Сейчас городской суд Альметьевска расположен на улице Ленина. В прикрепленных к тендеру документах отмечается, что вся информация, которую получит исполнитель заявки, является конфиденциальной.

Подрядчик будет выбран посредством аукциона 19 октября. На ремонт здания после заключения контракта останется чуть больше двух месяцев - все работы должны быть завершены не позже 31 декабря текущего года.

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