Жителя Марий Эл будут судить за поджог своей возлюбленной

СЕГОДНЯ 17:13 2018-10-01T17:13:27+03:00

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33-летний мужчина обвиняется в избиении и в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с особой жестокостью и мучениями для потерпевшего.

Как следует из материалов уголовного дела, 3 июня текущего года в одной из деревень Моркинского района между 37-летней женщиной и ее сожителем на почве ревности возникла ссора. В ходе нее мужчина ударил возлюбленную кулаком в лицо, а после куском жерди по голове.

Спустя 3 часа после произошедшего уже в поселке Морки, около дома обвиняемого, между ними вновь возникла ссора. В этот раз мужчина облил возлюбленную жидкостью для розжига и поджог.

Когда горящая женщина начала молить о помощи, обвиняемый принес воды и затушил огонь. В итоге потерпевшая получила ожоги 30% тела.

- Следователем собрана достаточная доказательственная база, после утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в следственном комитете Марий Эл.