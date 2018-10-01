СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-01T15:01:11+03:00

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Стычка между водителем и пешеходом в столице Чувашии произошла 28 сентября в 18.40 на проспекте Яковлева, заявляет автор видео, несмотря на сбитые на видеорегистраторе временные показатели.

На записи видно, как водитель Hyundai разворачивается через двойную сплошную сразу за пешеходным переходом, по которому идет мужчина. Пешеход возмущается - автомобиль едва не проехал по его ногам, и ладонью стучит по капоту.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/671214" frameborder="0"></iframe> В Чебоксарах водитель избил пешехода, которого едва не задавил на «зебре».Соцсети

Иномарка остановилась, водитель выскочил и напал на мужчину с кулаками. Он повалил пешехода на мокрый асфальт. Драку попыталась разнять женщина, которая стояла на остановке.

- По факту конфликта, запечатленного на видео, правоохранительные органы проводят проверку, - сообщили в МВД Чувашии.

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