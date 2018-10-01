В Нижнекамске организуют ярмарку вакансий для будущих пенсионеров
В четверг, 4 октября, в Центре занятости населения Нижнекамска пройдет ярмарка вакансий для людей предпенсионного возраста и просто пожилых горожан. Мероприятие начнется в 10.00.
На ней будут предложены вакансии: водитель автомобиля (бойлер), водитель автобуса большой и малой вместимости, машинист экскаватора, оператор котельной, слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда, уборщик производственных и служебных помещений, тракторист (К-701), машинист автовышки и автогидроподъемника, уборщица-фасовщица и заместитель директора магазина.
К слову, там же можно будет сразу пройти собеседование и получить консультацию специалистов по поиску работы.
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