В Нижнекамске организуют ярмарку вакансий для будущих пенсионеров

СЕГОДНЯ 15:36 2018-10-01T15:36:19+03:00

На ярмарке можно будет сразу пройти собеседование с понравившимися работодателями и получить консультацию специалистов по поиску работы Фото: Евгения ГУСЕВА

Им предложат работу водителями автобусов, машинистами экскаваторов, операторами котельной и трактористами

Изменить размер текста: A A

В четверг, 4 октября, в Центре занятости населения Нижнекамска пройдет ярмарка вакансий для людей предпенсионного возраста и просто пожилых горожан. Мероприятие начнется в 10.00.

На ней будут предложены вакансии: водитель автомобиля (бойлер), водитель автобуса большой и малой вместимости, машинист экскаватора, оператор котельной, слесарь по ремонту автомобилей 6 разряда, уборщик производственных и служебных помещений, тракторист (К-701), машинист автовышки и автогидроподъемника, уборщица-фасовщица и заместитель директора магазина.

К слову, там же можно будет сразу пройти собеседование и получить консультацию специалистов по поиску работы.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»