2018-10-01T14:37:52+03:00
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В Казани закончили ремонтировать улицу Тимирязева

Работы проходили в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги»
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: mindortrans.tatarstan.ruФото: mindortrans.tatarstan.ru
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В столице Татарстана закончили ремонтировать улицу Тимирязева. Речь идет об участке от улицы Челюскина до улицы Копылова общей площадью 6 850 квадратных метров.

Тут закончили укладывать новый слой асфальтобетона, ремонтировать тротуары и нанесить дорожную разметку. Кроме того, было установлены 12 дорожных знаков и 200 погонных метров перильных ограждений.

Ремонт стал возможен благодаря участию федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.

Отметим, улица Тимирязева находится в Соцгороде Авиастроительного района Казани, в непосредственной близости к тренировочной базе «Рубина».

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