В Набережных Челнах свел счеты с жизнью участковый
ЧП произошло 29 сентября в Набережных Челнах. Там обнаружили тело 30-летнего мужчины Марата Ф.. Он служил в отделе полиции "Электротехнический" участковым уполномоченным.
Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, мужчина днем вместе с супругой выехал на пикник, там после употребления спиртного поссорился с ней и уехал к родителям, вызвав такси.
По дороге он купил еще спиртное, у родителей пробыл недолго. Вышел прогуляться, назад не вернулся.
Вскоре его тело обнаружили прохожие и родственники, отправившиеся на розыски.
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