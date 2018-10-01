2018-10-01T14:25:10+03:00
Происшествия

В Набережных Челнах свел счеты с жизнью участковый

Его тело обнаружили после ссоры с женой
Лика ИСАЕВА
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По данному факту проводится проверка.По данному факту проводится проверка.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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ЧП произошло 29 сентября в Набережных Челнах. Там обнаружили тело 30-летнего мужчины Марата Ф.. Он служил в отделе полиции "Электротехнический" участковым уполномоченным.

Как стало известно "КП-Казань" из собственных источников в правоохранительных органах, мужчина днем вместе с супругой выехал на пикник, там после употребления спиртного поссорился с ней и уехал к родителям, вызвав такси.

По дороге он купил еще спиртное, у родителей пробыл недолго. Вышел прогуляться, назад не вернулся.

Вскоре его тело обнаружили прохожие и родственники, отправившиеся на розыски.

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