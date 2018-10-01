Казанских школьников будут кормить фастфудом

СЕГОДНЯ 14:05 2018-10-01T14:57:36+03:00

В меню образовательных учреждений теперь появились гамбургеры, нагетсы и куриные палочки

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Казанский комбинат питания, который занимается приготовлением пищи для школьников начал готовить блюда быстрого питания. Фастфуд появится во всех казанских школах в ближайшее время, а вскоре еще в девяти городах Татарстана.

В обеденное время школьников ждут гамбургеры, нагетсы, куриные палочки и котлетки с овсяной крупой. Но руководство комбината питания заверяет, что от вредной еды останется только название.

Все блюда будут приготовлены с содержанием диетического мяса и из продуктов с минимальным содержанием вредных жиров. К примеру нагетсы будут не обжаривать, а запекать.

В школьный рацион добавят четыре новые позиции. Стоимость завтрака и обеда для учеников останется преждней - 88 рублей.

Также теперь в мобильном приложении сами школьники смогут оставлять жалобы на еду. Департамент общественного питания Казани обещает реагировать на них в день обращения.

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