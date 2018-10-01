В Татарстане появилась социальная мультипликационная студия

СЕГОДНЯ 17:40 2018-10-01T17:40:53+03:00

Дети из нуждающихся семей Нижнекамска участвуют в создании настоящих анимационных картин

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Центр социальной помощи семье и детям в Нижнекамске выиграл грант фонда «Лукойл» в IX конкурсе социальных и культурных проектов в Казани.

Проект «Сказочная страна «Детство» стал победителем в номинации «Духовность и культура». Он обошел более 600 заявок из 45 районов Татарстана. На полученные средства в центре появится своя анимационная студия.

Участниками проекта стали дети в возрасте 10-14 лет, находящиеся на социальном обслуживании в Центре. На выделенную сумму уже приобрели фотоаппарат, ноутбук и наушники для создания мультипликационного фильма.

Подростки уже объединились в команду и вместе с волонтерами обсуждают сценарий, создают декорации и героев.

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