В Татарстане появилась социальная мультипликационная студия
Центр социальной помощи семье и детям в Нижнекамске выиграл грант фонда «Лукойл» в IX конкурсе социальных и культурных проектов в Казани.
Проект «Сказочная страна «Детство» стал победителем в номинации «Духовность и культура». Он обошел более 600 заявок из 45 районов Татарстана. На полученные средства в центре появится своя анимационная студия.
Участниками проекта стали дети в возрасте 10-14 лет, находящиеся на социальном обслуживании в Центре. На выделенную сумму уже приобрели фотоаппарат, ноутбук и наушники для создания мультипликационного фильма.
Подростки уже объединились в команду и вместе с волонтерами обсуждают сценарий, создают декорации и героев.
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