2018-10-01T13:57:33+03:00
Общество

В Татарстане отменили шесть электричек

Из расписания выводятся поезда, следующие из Казани в Свияжск, Арск и Вятские Поляны
Искандер ЯРУЛЛИН
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Это связано с переходом на зимний сезон.Это связано с переходом на зимний сезон.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В связи с переходом на зимний сезон в Татарстане шесть пригородных поездов выводят из расписания.

Так, отменяется электричка № 6001 следующая из Казани на станцию «Свияжск», поезд № 6476 сообщением из Свияжска в Арск, составы под номерами 6437 и 6432, курсирующие из Арска в столицу Татарстана и обратно. Также из расписания вывели электрички под номерами 6420 и 6425, следующие из Казани в Вятские Поляны и обратно.

Жителей Татарстана просят быть внимательнее, отправляясь в путь и строить планы своих поездок исходя из нового расписания.

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