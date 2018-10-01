2018-10-01T15:46:38+03:00
Происшествия

В Чувашии пенсионера, раскроившего своему сыну череп колуном, приговорили к психушке

Мужчина был признан судом невменяемым
Олег ЛУГОВОЙ
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Постановление суда еще не вступило в законную силу.Постановление суда еще не вступило в законную силу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь на 11 марта текущего года 67-летний житель одного из сел Красноармейского района у себя дома поссорился со своим 43-летним сыном. Накал страстей был такой, что пенсионер схватил колун и раскроил им своему отпрыску череп. Как установили в суде мужчина нанес не менее семи ударов.

Несмотря на это потерпевший остался жив и был госпитализирован. Однако спустя 10 дней от полученных травм он скончался.

- Мужчину суд признал невменяемым. Он, согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, не мог, да и не может осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий, а также руководить ими из-за хронического психического расстройства, - сообщают в следственном комитете Чувашии. – Поскольку мужчина представляет опасность как для себя, так и для окружающих, в отношении него применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа. Постановление суда еще не вступило в законную силу.

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