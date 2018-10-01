В Казани стартовал Всемирный цифровой саммит IoT World Summit 2018
1 октября в Казани начал свою работу Всемирный цифровой саммит IoT World Summit 2018. Мероприятие рассчитано на два дня - его официальное закрытие пройдет в Иннополисе.
Саммит собрал в столице Татарстана более 900 представителей IT-индустрии из России, США, а также стран Европы и Азии. Они обсудят развитие технологии Интернета вещей. Помимо этого, участникам продемонстрируют работу новых цифровых коммуникаций, технологий искусственного интеллекта и машинного обучения.
В открытии мероприятия приняли участие глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Миннулина, а также министр информатизации и связи республики Роман Шайхутдинов. Приветствие участникам и гостям направил и Дмитрий Медведев.
-Уверен, что состоится профессиональная и результативная дискуссия, которая поможет установить новые деловые контакты, - отмечается в послании премьер-министра России.
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