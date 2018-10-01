Татарстанским призывникам обещают "военную ипотеку"

СЕГОДНЯ 12:40 2018-10-01T12:40:20+03:00

В общей сложности, осенью 2018 года на службу были призваны 3,5 тысячи татарстанцев Фото: Александр ГЛУЗ

Для этого, правда, им придется для начала отслужить 5 лет

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Стало известно, что призывники из Татарстана теперь могут стать участниками государственной программы "Военная ипотека". О такой возможности сегодня, 1 октября, во время пресс-конференции сообщил военный комиссар республики Сергей Погодин.

Однако не все так просто. Для того, чтобы основную часть суммы за квартиру выплатило Министерство обороны России, призывникам придется сначала отслужить по контракту два года, а потом продлить его еще на три. Лишь после этого молодые люди смогут получить обещанное жилье.

Известно, что 1 октября по всей России стартовал осенний призыв в армию. В ходе него ряды Вооруженных сил страны должны пополнить 132,5 тысячи молодых людей 1991 - 2000 годов рождения. Из этого числа 3,5 тысячи - татарстанцы.

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