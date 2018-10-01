В мэрии Казани о официально представили новых советника и гендиректора

СЕГОДНЯ 12:05 2018-10-01T12:05:41+03:00

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В этот понедельник, 1 октября, на очередном совещании мэр Казани Ильсур Метшин официально представил двух новых руководителей.

Так, гендиректором Департамента продовольствия и социального питания города стала Рима Мухамедшина. За ее плечами работа в банке «Девон-кредит», руководство префектурой «Казанский посад» и деятельность в администрации Советского района Казани.

Ее предшественница - Гузель Ананьева, в свою очередь перешла на работу в сеть «Бахетле» на должность исполнительного директора. Ильсур Метшин вручил ей почетную грамоту «За добросовестный труд и вклад в развитие общественного питания в Казани».

Официально представил на «деловом понедельнике» градоначальник и своего нового советника по вопросам противодействия коррупции - 29-летнего Кияма Беляева.

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