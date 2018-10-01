Путин поздравил жительницу Татарстана со 105 днем рождения

СЕГОДНЯ 17:01 2018-10-01T17:01:30+03:00

В тексте телеграммы президент России пожелал Зариге Шайдуллиной здоровья и долголетия Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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В минувшую субботу, 29 сентября, 105 лет исполнилось долгожительнице Альметьевского района, труженице труда и ветерану Великой Отечественной войны Зариге Шайдуллиной.

С этим юбилеем ее поздравил Президент России Владимир Путин. Он послал татарстанской долгожительнице поздравительную телеграмму.

Глава государства пожелал Зариге Шайдуллиной здоровья и долголетия. Лично именинницу также поздравили представители местного Исполкома, управления социальной защиты, Совета ветеранов Нижнемактаминского и Новонадыровского сельских поселений.

Известно, что пенсионерка родилась в 1913 году в Нижней Мактаме.

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