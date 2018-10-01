2018-10-01T11:52:09+03:00
Экономика

В Чувашии выделят 1,5 миллиона рублей на ремонт памятника Ленину

Скульптура находится на центральной площади поселка Вурнары
Алина ГАБДУЛИНА
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Ленин должен быть приведен в надлежащий вид не позднее 19 ноября 2018 года.Ленин должен быть приведен в надлежащий вид не позднее 19 ноября 2018 года.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Вурнарское городское поселение в Чувашии выделит из собственного бюджета 1,5 миллиона рублей на ремонт памятника Ленину. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы будут представлять из себя облицовку гранитными плитами, устройство из них же гранитной площадки, ступеней и подступеньков. В надлежащий вид Ленин должен быть приведен не позднее 19 ноября 2018 года.

Исполнитель заявки будет выявлен посредством аукциона 12 октября текущего года. Заявки на участие в нем принимаются вплоть до 9 числа.

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