В Чувашии выделят 1,5 миллиона рублей на ремонт памятника Ленину

СЕГОДНЯ 11:52 2018-10-01T11:52:09+03:00

Ленин должен быть приведен в надлежащий вид не позднее 19 ноября 2018 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Вурнарское городское поселение в Чувашии выделит из собственного бюджета 1,5 миллиона рублей на ремонт памятника Ленину. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Согласно техническому заданию, работы будут представлять из себя облицовку гранитными плитами, устройство из них же гранитной площадки, ступеней и подступеньков. В надлежащий вид Ленин должен быть приведен не позднее 19 ноября 2018 года.

Исполнитель заявки будет выявлен посредством аукциона 12 октября текущего года. Заявки на участие в нем принимаются вплоть до 9 числа.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»