После прошлогоднего провала власти Казани не будут жалеть денег на оформление города к Новому году

СЕГОДНЯ 11:22 2018-10-01T11:22:57+03:00

Уже в октябре должно быть ясно, как именно будет выглядеть столица Татарстана к самому ожидаемому празднику

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Плохая иллюминация во время новогодних праздников прошедшей зимой подпортила репутацию Казани среди туристов. По словам директора комитета по развитию туризма в городе Дарьи Санниковой, без убранства город был темным и неуютным. По этой причине необходимо подготовиться к очередной зиме общими усилиями.

- В зимние каникулы не смогли создать атмосферу новогодней сказки, за которой к нам приехали 130 тысяч гостей. Многие были разочарованы, а некоторые даже сократили время пребывания и уехали досрочно. Такими недоработками скатываемся к прежним позициям, - сказала она.

По ее словам, при всем старании сферы проживания, питания и развлечений, хорошего впечатления от города не будет, если вид улиц будничный, а тротуары - скользкие.

В течение октября должны подготовить план освещения и смету. В свою очередь мэр города Ильсур Метшин сообщил, что на эти цели будут направлены дополнительные средства и, в случае необходимости, обратятся к президенту республики за дополнительным финансированием.