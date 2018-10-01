2018-10-01T20:01:09+03:00
Общество

20 октября в Набережных Челнах пройдет общегородской субботник

Запланирована высадка новых деревьев и приведение в порядок не только дорог, но и ливневок
Алина ГАБДУЛИНА
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Принять в нем участие сможет любой желающийПринять в нем участие сможет любой желающий
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1 октября, в Набережных Челнах стартовал ежегодный санитарно-экологический месячник по уборке и озеленению. В его рамках на 20 октября намечен общегородской субботник. О том, какие именно работы должны быть проведены, говорилось на "деловом понедельнике" в мэрии татарстанского автограда.

Так, во время субботника горожане высадят новые и обрежут старые деревья, кусты, приведут в надлежащий вид газоны, а также дороги и ливневки. Принять в этом участие сможет любой желающий.

Также в честь месяника городским организациям порекомендовали обратить внимание на подготовку своих территорий к зиме - провести ревизию скамеек, фонарей, урн и контейнеров, а также очистить ливнеприемные колодцы и заготовить противогололедные материалы.

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