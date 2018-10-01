2018-10-01T19:08:45+03:00
Общество

Более трети пенсионеров Набережных Челнов продолжают работать

Средний размер пенсии в городе на данный момент составляет 12,9 тысячи рублей
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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Стало известно, что более трети жителей Набережных Челнах с выходом на пенсию не перестают работать. Так, это 39,6 тысячи из 131 726 тысяч ушедших на заслуженный отдых горожан. Об этом на еженедельном "деловом понедельнике" заявил мэр татарстанского автограда Наиль Магдеев.

Вместе с этим градоначальник напомним, что на данный момент средний размер пенсии в городе составляет 12,9 тысячи рублей.

- Как мы сегодня поступаем с людьми старшего поколения, такое отношение будет и к нам. У каждого трудового коллектива сегодня есть финансовые возможности организовать для ветеранов хороший праздничный обед. Они этого достойны, - отметил Наиль Магдеев в своей речи, посвященной Международному дню пожилых людей.

Отмечается, что люди пенсионного возраста в Набережных Челнах составляют 24% от всего населения города.

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