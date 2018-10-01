В Татарстане из горящего дома пожарные спасли человека

СЕГОДНЯ 11:03 2018-10-01T11:03:33+03:00

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Пожар в частном бревенчатом доме в селе Печищи в Верхнеуслонском районе республики произошел 30 сентября в 21.14. Пожарным позвонили соседи, которые рассказали, что горит дом, и есть угроза перехода пламени на соседский.

Когда огнеборцы прибыли на место, очевидцы сообщили, что в горящем доме может находиться 41-летний хозяин.

Во время разведки спасателями возле входа в дом обнаружен мужчина. Его вывели в бозопасное место при помощи спасательной маски.

Не смотря на все усилия огнеборцев, отстоять дом не удалось. Огонь повредил крышу соседнего дома.

- Предварительная причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, - сообщили в МЧС Татарстана.

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