2018-10-01T10:45:53+03:00
Общество

За год в Казани появилось 30 новых хостелов

Юлия РЕВИНА
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Фото: booking.com.Фото: booking.com.
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Власти Казани отмечают стабильный рост числа хостелов на территории города. Как сообщила на "деловом понедельнике" директор комитета по развитию туризма исполкома города Дарья Санникова, в текущем году появилось уже 30 новых хостелов. Для сравнения, в 2017 году в Казани открыли 10 хостелов.

При этом, как согласилась Санникова, не все казанские хостелы соответствуют установленным требованияим качества и сервиса.

- Сам факт появления хостелов свидетельствует о стабильном потоке туристов в Казань, - подчеркнула она во время совещания.

Напомним, в этом году столицу Татарстана посетили 2 миллиона 650 тысяч туристов, что на 15% больше, чем в 2017 году. На ноябрьские праздники ожидается торжественная встреча и награждение трехмилионного туриста. Для этого надо будет зарегистрироваться на спецальном сайте и заполнить специальную анкету. Важное условие - подтвердить свое намерение прибыть в Казань во время предстоящих праздников.

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