В Чувашии в овраг упал трактор, погиб тракторист

СЕГОДНЯ 10:20 2018-10-01T10:20:58+03:00

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Трагедия произошла 27 сентября, в четверг, в 16.50 в поле вблизи деревни Уразкасы Янтиковского района. Там после полевых работ со своего земельного участка домой возвращался 39-летний тракторист. Он не выбрал дистанцию, не учел погодных условий, и вместе с трактором перевернулся в овраг, слишком близко приблизившись к краю дороги.

От полученых травм мужчина скончался на месте. Во время разбора происшествия выясниллось, что водительских прав на управление трактором у него никогда не было. Да и трактор, на котором он пахал, не был зарегистрирован в органах гостехнадзора, он не прошел технический осмотр, сообщили в Ростехнадзоре Чувашии.

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