В Новочебоксарске лихач на "зебре" сбил трех девушек, одна погибла

СЕГОДНЯ 09:38 2018-10-01T09:38:37+03:00

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Страшная авария произошла подно вечером, в 21.57 в пятницу, 28 сентября, на улице Советской в Новочебоксарске. Там 45-летний водитель иномарки Mitsubishi Pajero Sport не выбрал безопасную скорость в сложных погодных условиях - шел дождь, грубо нарушил правила дорожного движения - ене пропустил пешеходов на "зебре", и сбил трех девушек.

В результате наезда одна из девушек погибла от полученных травм на месте. Ей былоо 28-лет. Две ее подруги в тяжелом состоянии доставлены в больницу.

Во время дачи объяснений водитель рассказал сотрудникам Госавтоинспекции Чувашии, что пешеходы появились на дороге неожиданно для него. Девушки прикрывались зонтами, что закрывало им обзор.

На водителя, кроме возбужденного уголовного дела за смертельный наезд на человека, составлено несколько административных протоколов: нарушение ПДД, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью, езда без ОСАГО, управление автомобилем с техническими неисправностями. На момент совершения ДТП он был трезв.

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