Казань готовит подарки для трехмилионного туриста

СЕГОДНЯ 09:18 2018-10-01T09:18:06+03:00

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С начала этого года столицу Татарстана посетили 2,65 миллионов туристов. Это на 15% больше, чем за это же время 2017 года. Власти города планируют, что 3-милионный турист посетит город на ноябрьские праздники. Об этом заявили в исполкоме города во время традиционного "делового понедельника".

Для "юбилейного" гостя города подготовят специальные подарки: бесплатное проживание в одной из луших гостиниц города, уникальный незабываемый экскурсионный тур по Казани и другие развлечения. Если победитель приедет в Казань с семьей, то предложение будет действовать на всех членов семьи.

Самое сложное - определить счастливчика, поскольку приезжают в столицу Татарстана различным транспортом, в составе групп и самостоятельно. По этой причине претендовать на подарки смогут лишь те, кто запланировал приехать в Казань в начале ноября и зарегистрировался на сайте 3millon-tourst-kzn.ru в качестве участника акции с 1 по 29 октября. Победителя определят публично с помощью генератора случайных чисел.