Влюбленная пара обокрала продуктовый магазин в центре Казани

СЕГОДНЯ 19:23 2018-09-30T19:23:02+03:00

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Перед закрытием продуктового гипермаркета на улице Бехтерева, парень с девушкой зашли в магазин с корзиной. Оба были хорошо одеты и создавали положительное впечатление.

Пока девушка складывала недорогие продукты в корзину, молодой человек заполнял сумку спутницы более дорогостоящим товаром. По словам продавцов, он складывал самые дорогие сыры, творог, замороженные продукты. В алкогольный отдел пара не пошла, понимая, что там расположено большинство камер видеонаблюдения.

На кассе пара оставила корзину с продуктами под предлогом, что денег у них с собой нет. Когда продавцы решили просмотреть запись видеонаблюдения, поняли, что пара вышла из магазина не с пустыми руками.

Приехавшие сотрудники полиции по описанию грабителей найти не смогли. Сейчас в магазине составляют список украденных парой продуктов. Исходя из суммы пропавшего товара будет решено, стоит ли открывать уголовное дело по данной краже.

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