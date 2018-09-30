2018-09-30T18:36:14+03:00
Происшествия

В Казани мужчина избил жену металлической трубой

Оба супруга в момент ссоры были в трезвом состоянии
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Spasemstranu.comФото: Spasemstranu.com
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На улице Губкина ночью 30 сентября супруги громко кричали другу на друга и что-то не могли поделить между собой. В разгар ссоры мужчины схватил металлическую трубу и несколько раз ударил ей по голове своей супруге.

Женщина упала без сознания. Из раны начала хлестать кровь. Через несколько минут супруг пришел в себя и начал оказывать жене необходимую первую помощь. Сам вызвал медиков. Прибывшие медики сообщили о случившемся в полицию.

Женщину в тяжелом состоянии отвезли в 7 городскую больницу. Полиция опросила мужчину и составила протокол. Наказание которое теперь грозит мужчине зависит от степени тяжести вреда здоровью, которое он нанес своей супруге. В момент кровавой разборки оба супруга были в трезвом состоянии.

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