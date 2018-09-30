2018-09-30T16:55:25+03:00
Происшествия

В Казани мужчина оказался под колесами трамвая

С тяжелыми травмами его доставили в больницу
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Вечером 29 сентября на улице Ломжинская произошло ЧП. Мужчина не рассчитал расстояние до движущегося на него трамвая и слишком поздно начал переходить трамвайные пути.

Вагоновожатая пятого трамвайного маршрута в этот момент как раз набирала скорость, отъезжая от остановки. Мужчину она заметила поздно, но успела начать торможение. Это не помогло.

Пешеход попал под колеса трамвая. Тормозящий вагон протащил его несколько метров после чего мужчина оказался в районе задних колес. Вышедшие на помощь пассажиры смогли извлечь мужчину из под вагона и оказали первую медицинскую помощь.

К приезду медиков пострадавший был в полусознательном состоянии. По первоначальной оценке медицинского персонала мужчина получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

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