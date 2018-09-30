В Татарстане появилась плантация жимолости

СЕГОДНЯ 16:15 2018-09-30T16:33:21+03:00

Три фермера в Пестрецах решили выращивать экзотическую ягоду на продажу и переработку

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Проект троих фермеров поддержало руководство Кулаевского сельского поселения Пестречинского района. Под посадку нескольких тысяч кустарников им выделил участок площадью 15 гектаров. Место посадки выбрано не случайно – это южный склон берега реки Меша, где ягода будет созревать быстрее и иметь более нежный вкус.

Трехлетние кустарники, высаженные при помощи бензобура должны дать первый урожай уже через пару лет. Всего на участке посажено семь сортов жимолостных культур.

В Татарстане это первый опыт массового выращивания Лоницеры. Культура холодостойкая и обильно плодоносящая. В ягодах много витаминов и минералов, а плоды появляются уже в конце весны.

Фермеры намерены наладить собственное производство из ягод и сдавать их на переработку.

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