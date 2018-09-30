В Татарстане появилась плантация жимолости
Проект троих фермеров поддержало руководство Кулаевского сельского поселения Пестречинского района. Под посадку нескольких тысяч кустарников им выделил участок площадью 15 гектаров. Место посадки выбрано не случайно – это южный склон берега реки Меша, где ягода будет созревать быстрее и иметь более нежный вкус.
Трехлетние кустарники, высаженные при помощи бензобура должны дать первый урожай уже через пару лет. Всего на участке посажено семь сортов жимолостных культур.
В Татарстане это первый опыт массового выращивания Лоницеры. Культура холодостойкая и обильно плодоносящая. В ягодах много витаминов и минералов, а плоды появляются уже в конце весны.
Фермеры намерены наладить собственное производство из ягод и сдавать их на переработку.
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