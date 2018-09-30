В Казани на продажу выставили ресторан с собственной набережной

СЕГОДНЯ 15:21 2018-09-30T15:21:36+03:00

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На сайте бесплатных объявлении появилась информация о продаже элитного ресторанного комплекса в Боровом Матюшино - Voda & Sneg. За несколько лет существования заведения в нем прошли несколько элитных свадеб и мастер-классы с популярными в стране коeчами и блогерами.

Причина продажи заведения Voda & Sneg не уточняется. Строение располагается на берегу реки Волга и состоит из «нежилого здания-ресторана площадью 1017 квадратных метров и собственного земельного участка на 1786 квадратных метров», с собственной набережной, парковкой для катеров и яхт. Стоимость комплекса продавец оценил в 130 миллионов рублей.

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