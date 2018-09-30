В Татарстане легковой автомобиль с четырьмя пассажирами оказался под грузовиком

СЕГОДНЯ 13:39 2018-09-30T13:39:47+03:00

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29 сентября возле села Русский Акташ в Заинском районе Татарстана произошло ДТП. На 79-м километре трассы Альметьевск – Набережные Челны водитель автомобиля «Лада» не увидел большегруз. На высокой скорости «одиннадцатая», буквально, влетела под прицеп «Нефаза».

Верхняя часть автомобиля оказалась полностью смята. В салоне в этот момент находились четыре пассажира. Выйти самостоятельно из транспортного средства никто из них не мог. До приезда бригады спасателей пострадавшим помогали неравнодушные очевидцы аварии.

К приезду медиков все четверо пассажиров легкового автомобиля нуждались в медицинской помощи. С травмами различной степени тяжести их доставили в больницу.

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