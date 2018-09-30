В Казани глухонемой водитель устроил тест драйв арендованного авто для подруг и перевернулся

СЕГОДНЯ 12:52 2018-09-30T12:53:13+03:00

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Вечером 29 сентября молодой человек арендовал автомобиль «Датсун» через сервис краткосрочной аренды автомобилей с поминутной оплатой. Навыки экстремального вождения чужого авто решил продемонстрировать двум своим подругам.

Несколько часов воитель гонял на огромной скорости по Ново-Савиновскому району. Арендованный автомобиль он не жалел. Многократно разгоняясь на высокой скорости, дергал ручник и боком уходил в неуправляемый поворот.

В очередной раз, совершая опасный маневр, парень не справился с управлением. Во время неуправляемого заноса на проспекте Ямашева легковой автомобиль налетел на бордюр, перевернулся и несколько десятков метров проехал по инерции на крыше по трамвайным путям.

Когда очевидцы бросились спасать пассажиров и водителя авто - вдруг поняли, что в салоне живых уже нет. Из перевернутого автомобиля не доносилось ни звука.

Только потом очевидцы поняли, что все трое пассажиров - парень и две его спутницы глухонемые. Это вызвало большие проблемы, когда сотрудники ДПС стали брать объяснения по поводу случившегося у молодого человека.

Из всех, находившихся в салоне больше всего пострадала девушка на переднем пассажирском кресле. Она сильно ударилась головой, но от госпитализации отказалась.

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