Полицейский использовал пистолет при задержании подозреваемого в казанском торговом центре

СЕГОДНЯ 12:04 2018-09-30T12:04:29+03:00

Такие действия сотрудник полиции был вынужден использовать в ответ на агрессию со стороны подозреваемого

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В полицию обратилась 29-летняя супруга жителя Казани, которого избили и ограбили злоумышленники. У мужчины отобрали дорогостоящий мобильный телефон и золотую цепочку. Сам мужчина с обращением в полицию обращаться не хотел.

Полицейские установили кто пользуется похищенным телефоном. Им оказался 28-летний житель Казани. Чтобы выяснить обстоятельства произошедшего, сотрудник полиции приехал в торговый центр, где работал новый владелец мобильного телефона. Подозреваемого в скупке краденного попросили проехать в участок для выяснения обстоятельства случившегося. На что мужчина начал вести себя агрессивно.

Чтобы избежать дальнейшего конфликта сотрудник полиции был вынужден достать пневматический пистолет и приставить его к подозреваемому. Только тода он вывел мужчину из здания. После допроса в отделе полиции мужчину отпустили.

Стражи порядка выяснили кто продал мужчине украденный телефон, им оказался 26-летний житель Казани.

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