Во время ДТП на мосту Миллениум в Казани, мужчину выбросило из автомобиля, а виновник аварии скрылся
Ночью 30 сентября у въезда на мост Миллениум произошло серьезное ДТП. Легковые автомобили «Лада» и «Опель» двигались на большой скорости в сторону улицы Вишневского. Рядом со стадионом «Трудовые резервы» иномарка начала перестраиваться в крайний ряд и врезалась в «Ладу».
От удара отечественный автомобиль боком в резался в столб. Водителя выбросило из салона. Автомобиль восстановлению не подлежит.
Медики доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу, пассажир, находившийся рядом с ним отделался ссадинами и синяками.
Водитель иномарки вместе с двумя пассажирами скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.
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