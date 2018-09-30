2018-09-30T11:07:45+03:00
Происшествия

Во время ДТП на мосту Миллениум в Казани, мужчину выбросило из автомобиля, а виновник аварии скрылся

Оба автомобиля двигались на огромной скорости
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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Ночью 30 сентября у въезда на мост Миллениум произошло серьезное ДТП. Легковые автомобили «Лада» и «Опель» двигались на большой скорости в сторону улицы Вишневского. Рядом со стадионом «Трудовые резервы» иномарка начала перестраиваться в крайний ряд и врезалась в «Ладу».

От удара отечественный автомобиль боком в резался в столб. Водителя выбросило из салона. Автомобиль восстановлению не подлежит.

Медики доставили пострадавшего в тяжелом состоянии в больницу, пассажир, находившийся рядом с ним отделался ссадинами и синяками.

Водитель иномарки вместе с двумя пассажирами скрылся с места аварии. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции.

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